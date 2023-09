Seniorentreff Ravensburg im Schulmuseum Friedrichshafen

Im Schulmuseum Friedrichshafen haben es am 14. September einige Mitglieder des Seniorentreffs Ravensburg gewagt, sich in die engen Schulbänke eines historischen Klassenzimmers zu zwängen. Erwartet wurde die Gruppe am Eingang des Schulmuseums von „Fräulein Lehrerin“ ‐ ganz in stilgerechter Kleidung und mit Tatzenstock in der Hand. Sie führte die Gruppe in das Klassenzimmer einer städtischen Schule um 1900 mit Viererbänken, hochklappbaren Sitzflächen und Tischplatten mit integrierten Mulden für das Tintenfässchen und den Federhalter.

Die Museumsführerin Margarete Zinser schilderte anschaulich, dass sie als Lehrperson auch das äußere Erscheinungsbild der Schulkinder zu kontrollieren hatte. Zur Beantwortung von Rechenaufgaben mussten die Teilnehmer strecken, aufstehen und die Antwort in ganzen Sätzen sagen. Für alle Beteiligten ein großer Spaß. Seinerzeit war es noch üblich, die Kinder autoritär zu erziehen und zu bestrafen: Die Mädchen mit Tatzen auf die linke Handinnenseite und die Buben mit Hosenspanner. Auch diese Erfahrung „durften“ einige Besucherinnen und Besucher machen. Da der Unterricht um 1900 auch die Kaiserzeit widerspiegelt, las Herr Lackmann das Geburtstagsgedicht zu Ehren des Kaisers vor. Er erhielt jedoch keine Brezel, wie das früher üblich war, sondern einen Bleistift mit dem Logo des Schulmuseums. Zum Schönschreiben gingen die Senioren anschließend in das Klassenzimmer um 1920 mit Zweierbänken und höhenverstellbarer Tafel. Die Sütterlinschrift wurde buchstabenweise vorgestellt und die Gruppe musste ihren Namen mit Griffel, möglichst geräuschlos, auf die Schiefertafel schreiben. Die erfolgreiche Übung wurde mit einem Fleißbildchen belohnt und die Schiefertafeln mit Schwämmchen und Tafellappen geputzt. Der vergnügliche Nachmittag mit Erinnerung an die längst vergangene Schulzeit endete mit Einkehr in der Gastronomie des Graf-Zeppelin-Hauses. Herzlichen Dank an „Fräulein Lehrerin“ für die kurzweilige Führung und an die Initiatoren Jürgen Lackmann und Bruno Unger.