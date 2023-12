Senioren I der SGA werden Meister und steigen auf

Nach vielen Jahren meldete die SG Aulendorf wieder eine Seniorenmannschaft, welche mit viel Vorfreude zum ersten Gegner nach Reute fuhr und mit einem klaren 6:0 das Derby gewann. Auch die bei den Senioren startende Damenmannschaft des TSV Meckenbeuren zog beim 6:0 klar den Kürzeren, ein weiterer Erfolg folgte in Weißenau (6:2). So kam es am Ende der Halbrunde zum Showdown gegen die bis dahin ebenfalls noch ungeschlagenen Senioren aus Langenargen. Einmal musste das Spiel wegen den Witterungsverhältnissen verschoben werden, da zeigten sich die Old-Boys aber hellwach und konnten mit einem überzeugenden 6:2 Erfolg die Halbrunden-Meisterschaft ungeschlagen unter Dach und Fach bringen, verbunden damit der Aufstieg in die Bezirksliga. Erfolgreich im Einsatz waren Uli Weingardt (3:0), Berthold Landthaler (3:1), Jürgen Lauber (1:1), Mannschaftsführer Thomas Wenzel (3:1), Ralph Bitz (1:0), Gerhard Gußmann (2:1) und Christopher Rieberer (3:0). Eine überragende Doppelbilanz von 8:0 rundete den Erfolg ab.

