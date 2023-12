Senioren A unterliegen in Königsbronn in der Verbandsliga

Im zweiten Saison-Spieltag in der Verbandsliga hatten sich die Berger Kegler viel vorgenommen. Am Ende sollte es nicht der Tag vom SKC sein und auf den nicht ganz einfach zu spielenden Kegelbahnen in Königsbronn war an diesem Tag nicht viel zu holen. Walter Hecht spielte solide 524 Holz, während Georg Buß mit 491 Kegel die „500er-Marke“ knapp verpasste. Ralf Erens trat seit langer Zeit wieder an vollständiges Spiel an, konnte aber mit seinem Gegner nicht ganz mithalten. Peter Dietenberber erzielte an diesem Tag mit 549 Holz Tagesbestleistung für den SKC. Im nächsten Spieltag gilt es dann auf heimischen Bahnen nochmals alles zu geben. Da die Liga sehr ausgeglichen ist, steht der Meister erst nach dem letzten Spieltag fest, noch können alle Teams um den Aufstieg spielen. Dank der guten Platzierung im ersten Wettkampftag steht aber bereits jetzt fest, dass Berg als Aufsteiger die Liga halten kann.

