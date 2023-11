Senioren A erfolgreich in der Verbansliga

Nun ging es auch endlich für die Senioren A in der neuen Runde los. Nachdem man letztes Jahr in der Oberliga Meister geworden ist, galt es nun in der Verbandsliga an diesen Erfolg anzuknüpfen. Mit guten Leistungen präsentierten sich die Männer vom SKC bei den Gastgebern in Gammelshausen. Auch in der Verbandsliga wird nicht 1:1 gespielt sondern im Turniermodus. Stephan Hartwig überzeugte mit 548 Holz und sicherte sich Tagesbestleistung für Berg. Dicht gefolgt von Walter Hecht mit 542 Holz. Georg Buß erzielte gute 516 Holz und Hans Peter Saile musste sein Spiel mit 514 Holz beenden. Foto: Sandra Binder/SKC Berg

