Seminar Weingarten ‐ Start der Direkteinsteiger*innen 2023

Am 11. September begann in der beruflichen Abteilung am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Weingarten die Ausbildung für insgesamt 25 Direkteinsteiger*innen. Um die neuen Lehrkräfte auf den Unterrichtsstart vorzubereiten, fand in der ersten Schulwoche eine Kompaktphase statt. Nach einer Begrüßung durch Seminarleiter Jan Wischmann und Bereichsleiter Andreas Grella wurden verschiedene Module angeboten, welche einerseits die Unterrichtsplanung und -vorbereitung in den Blick nahmen und andererseits einen Ein- und Ausblick in die Ausbildung in Schulrecht und Schulorganisation sowie Pädagogik und Pädagogische Psychologie gaben. Daneben ergänzten Module zur Medienbildung sowie zum Basismodell für die Unterrichtsbeobachtung und -bewertung an beruflichen Schulen die einwöchige Kompaktphase.

Im Laufe der Ausbildung ergänzen weitere Angebote wie zum Beispiel Demokratiebildung oder die Einführung des Creativity Spaces die klassischen Ausbildungsinhalte der jeweiligen Fachdidaktiken. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis, gepaart mit Raum für kollegialen Austausch, fand großen Anklang unter den neuen Lehrkräften.