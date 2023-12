Seltenes Jubiläum - 70 Jahre Treue zum Verein

Helmut Eckert und der Vorsitzende Felix Rückgauer konnten zahlreiche Mitglieder auszeichnen:

10-jähriges Jubiläum: Stephan Danner, Venhar Bekiri, Fetah Keka, Paul Müller, Yannic Münsch, Genti Neziri, Philipp Povzun, Stefan Povzun, Margret Sauter, Niko Schell, Diethelm Wahl und Sven Wollenhaupt.

25-jähriges Jubiläum: Sven Bachner, Michael Alber, Alexander Gratzer, Edim Heinzler und Ursula Nickel.

40-jähriges Jubiläum: Uwe Benz und Uwe Steinhauser.

50-jähriges Jubiläum: Helmut Eckert und Ewald Katzer.

60-jähriges Jubiläum: Helmut Paule.

Für unglaubliche 70 Jahre Mitgliedschaft und Treue zum Verein wurde Reinhold Steib und Walter Büchele ausgezeichnet. Beide spielten in den sechziger Jahren mit dem SV Weissenau in der 2. Amateurliga. Damals die dritthöchste Spielklasse. In den späten 70er Jahren half Walter Büchele noch im hohen Fußballeralter mit, den Abstieg aus der Bezirksliga zu verhindern. Nach ihren Karriere blieben beide dem Fußball verbunden. Reinhold Steib ist heute noch bei jedem Heimspiel ein treuer Zuschauer.

Der Sportverein Weissenau bedankt sich bei allen Jubilarinnen und Jubilaren für ihre Treue und ihren Einsatz.