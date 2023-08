Selbstbehauptungskurse an den Projekttagen

Für die Jungs der Klassen 5b und 5c und die Klasse 9c hat es an den Projekttagen einen Selbstbehauptungskurs mit dem Anti–Aggressionstrainer Lothar Frey, Mitarbeiter im VALUE Bereich des Erzb. Kinderheims Haus Nazareth Sigmaringen gegeben. Es ging darum, sich der eigenen Kraft und Stärke bewusst zu werden und zu lernen, selbstsicher aufzutreten. Es wurden Reaktionen auf alltägliche Grenzverletzungen wie zum Beispiel bei ungewolltem Körperkontakt eingeübt. Die erlernten Techniken können mit etwas Übung in einer bedrohlichen Situation sicher angewendet werden. Die Schulsozialarbeiterin Kerstin Kaifel ist begeistert von diesem Kur: „Selbst die älteren SchülerInnen haben sich von Lothars charmant–provokanter Art mitreißen lassen und eine Begeisterung gezeigt, die am Anfang noch nicht zu erahnen war.“

Für die Mädchen der Klasse 5b und 5c fand zeitgleich ein Selbstbehauptungskurs bei Frau Manuela Dirolf, Kriminalbeamtin (a.D.), Heilpraktikerin und Traumatherapeutin mit Praxis in Überlingen und Ravensburg, statt. Dieser Kurs stand unter dem Motto „Sich zur Wehr setzen kann Schlimmeres verhindern“. Viele TäterInnen brechen ab, wenn ein Opfer sich lautstark und massiv wehrt. Das berichten vor allem betroffene Mädchen, wie Frau Dirolf mit Beispielen aus ihrer polizeilichen Erfahrung anschaulich aufzeigte. Durch Tools von ihrem Programm „ich–bin–mutig.de“ können sexuelle Übergriffe gestoppt oder gar vermieden werden. Die Schulsozialarbeiterin Cornelia Widmann vom Erzb. Kinderheim Haus Nazareth meint dazu: „Dieses Angebot an unserer Schule ist wirklich ein Meilenstein der Prävention, denn den Mädchen wird ermöglicht, sich zu diesem schambesetzten Thema niederschwellig fachkundigen Rat einzuholen.“