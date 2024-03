Seit 40 Jahren in der SPD

Jubiläen durften im SPD Ortsverein Aulendorf-Altshausen gefeiert werden: Seit vier Jahrzehnten engagieren sich Eugen Schneider und Klaus Sies in der SPD. Aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds als Lehrer oder in der Sozialarbeit waren beide stets nah dran an den sozialen Fragen und den Themen, die die Gesellschaft umtreiben. Als Mitglied des Gemeinderats in Altshausen war Klaus Sies auch selbst in der Kommunalpolitik aktiv. Grund genug, dass die Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete, Heike Engelhardt, Anfang März nach Aulendorf kam, um die beiden für ihre langjährige Treue und ihr Engagement zu ehren. Dort hatte der Ortsvereinsvorsitzende der SPD Aulendorf-Altshausen einen Stand vor der Minigolfanlage aufgebaut und so entstand ein passender Rahmen für Diskussionen und die Übergabe der Ehrenurkunden samt Ehrennadeln.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.