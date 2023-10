Sehr gute Leistungen zum Saisonabschluss

Zum Saisonabschluss veranstaltete die TG Bad Waldsee Leichtathletik einen internen Wettkampf für die Kinder und Jugendlichen. Bei bestem Wetter für unseren Sport hatte die ganze „Leichtathletik-Familie“ (Kinder, Eltern, Zuschauer/-innen und Trainer/-innen) viel Freude und einen schönen Nachmittag im Döchtbühl-Stadion, der mit sehr guten Leistungen unserer Athletinnen und Athleten abgerundet wurde.

Bei unseren Jüngsten (U8) belegte Henri Steinhauser den ersten Platz, gefolgt von Maja Zwetti und Konstantin Fröhlich. Bei den Kids der U10 gewann Neele Schmid vor Milan Kupsch, gefolgt von Samuel Vilcko auf Platz drei. In der Altersklasse U12 erreichte Antonia Hähle mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Mats Gscheidle Platz eins, Julian Weiland wurde Dritter. Somit zeigten unsere KiLa-Mädchen den Jungs: Strengt euch an, wir sind euch eine Nasenlänge voraus. Bei den Jugendlichen (U14) belegte Marcella Welte konkurrenzlos den ersten Platz in der Altersklasse W14, Annika Reuter landete in der Altersklasse W13 vor Emma Weisshaupt und Yannis Kupsch erreichte konkurrenzlos Platz eins in der Altersklasse M14.

Um den schönen Nachmittag abzurunden, gab es am frühen Abend noch Pizza für alle.