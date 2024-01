Schwestern des Klosters freuen sich über Weihnachtsständchen

Am Stephanstag, 26. Dezember, musizierte der Musikverein Reute-Gaisbeuren, wie seit vielen Jahrzehnten Brauch, traditionell für die Franziskanerinnen von Reute im Kloster. Eine große Freude bereitet das „Klosterständchen“ den Schwestern und den Musikern, da hier langjährige Freundschaften gepflegt werden und Wertschätzung gegenüber dem Tun des Gegenübers zum Ausdruck gebracht wird. Die weihnachtlich festlichen, aber auch besinnlichen Weisen und Lieder erklingen seit einigen Jahren in der Marienkapelle auf dem Klosterberg, da von dort aus die Musik in alle Zimmer der pflegebedürftigen Schwestern übertragen werden kann. Besonders ergreifend für alle Anwesenden waren die Lieder, bei denen die Franziskanerinnen zur Musik mitsangen und so eine erhebende Stimmung im Kirchenraum entstand. Im Anschluss an den musikalischen Teil freuten sich alle über den regen Austausch über weltliche und kirchliche Themen bei Punsch und Weihnachtsgebäck.

