Schwedische Fachkräfte lernen die Ausbildung am IfSB kennen

Die Auszubildenden der Europaklasse des Instituts für Soziale Berufe (IfSB) absolvieren ein 15-wöchiges Praktikum in unterschiedlichen Ländern Europas. Dabei sammeln sie Erfahrungen mit Kindern, Land und Leuten und erweitern ihr pädagogisches Wissen und Können. Seit einigen Jahren engagiert sich Marita Ljungberg (Bildmitte) als Mentorin und begleitet die angehenden Erzieherinnen und Erzieher während dieses Praktikums in der Region Uppsala (Schweden). Im Rahmen dieser Kooperation hat Marita Ljungberg uns nun, gemeinsam mit zwei Kolleginnen, besucht.

Drei Tage lang lernten unsere Gäste das IfSB und das deutsche Ausbildungssystem kennen. Zugleich machten sie sich ein Bild von der alltäglichen pädagogischen Arbeit in Kitas rund um Ravensburg. Die Hospitation führte sie in das Kinderhaus Bullerbü in Weingarten, in das Casa Elisa und in die Villa Kunterbunt in Ravensburg. Dabei beeindruckten die vielfältigen Arbeitsweisen und unterschiedlichen Konzeptionen in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung. Marita Ljungberg und ihre Kolleginnen freuen sich. Sie nehmen viele Impulse und Anregungen für ihre Arbeit in Schweden mit.

Unsere Austauschpartnerinnen berichteten an der Fachschule für Sozialpädagogik über die Umsetzung der Inklusion und den Einsatz digitaler Tools in der multikulturellen Kita in Tierp. In der frühkindlichen Bildung werden die ersten Wurzeln gelegt für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben. Kitas fungieren deshalb europaweit als Türöffner für gelingende Inklusion. Folglich ist die Auseinandersetzung mit der damit einhergehenden Verantwortung ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses angehender Fachkräfte. Der Umgang mit Unterschiedlichkeit und Vielfalt ist deshalb ein wesentlicher Teil der Professionalität von Erzieherinnen und Erziehern.

Die Begegnungen mit den Kolleginnen aus Schweden entsprechen voll und ganz den Zielen unserer Internationalisierungsstragegie: „Vielfalt in der pädagogischen Arbeit soll nicht nur verstanden, sondern auch erlebt werden“, resümieren Linda Yulo und Sibylle Schmitt, die Verantwortlichen des Internationalisierungsteams am IfSB, ihren Einsatz für internationale Partnerschaften. „Die Auslandspraktika stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, bereits während der Ausbildung fundierte interkulturelle Berufskompetenzen zu erwerben“, betonen die Beiden.