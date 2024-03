Schulleitung an der Grundschule Wolfegg komplett

In Wolfegg versammelten sich Schulgemeinschaft und Bürgermeister, um die Einsetzung der neuen Konrektorin Monika Braun zu feiern. „Bei der Übergabe der Ernennungsurkunde konnten wir leider nicht dabei sein“, erklärte Schulleiter Daniel Berwanger, „wollen es uns aber nicht nehmen lassen, Dir heute zu gratulieren und zu danken.“ Frau Braun unterrichte schon fast 25 Jahre. Davon war sie 10 Jahre am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum St. Anna in Leutkirch als Klassenlehrerin in der Sekundarstufe tätig, bevor sie in Wolfegg seit 2012 ihren Erfahrungsschatz in der Primarstufe vertiefte. Darüber hinaus erweiterte sie ihr Wissen an der Landesmusikakademie für die musizierende Jugend Ochsenhausen, um die Lehrbefähigung im Fach Musik zu bekommen - und erwarb die Missio Canonica, um auch das Religion unterrichten zu dürfen. „Sie hat immer ein offenes Ohr und ist stets um demokratische und friedliche Lösungen bemüht.“ Die Klasse 2a tanzte zur Feier des Tages zu einem ihrer Lieblingssongs: „Du gehörst doch mit dazu“. Außerdem zeigten die Kinder ihrer Klassenlehrerin mit selbstgebastelten Herzchen wie gern sie sie haben. Für Bürgermeister Peter Müller war es ebenfalls eine freudige Nachricht, als er hörte, dass sich Frau Braun entschlossen hatte, Konrektorin zu werden. Nicht nur, weil die Medien von 250 unbesetzten Schulleiterstellen berichten, sondern weil mit ihr eine Pädagogin im Amt sei, die die Schule kenne, die wisse, wie es läuft. Die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Dürler wünschte der Lehrerin, „die immer ein Lied auf der Lippe habe“, spannende neue Aufgaben. Bernd Wildenstein bot die Unterstützung des Fördervereines an: „Kommen sie auf uns zu.“ Das Kollegium überreichte der Kollegin mit der „coolen Art“ eine neue Schultasche. Von der ehemalige Pastoralreferentin Beatrix Zürn bekam Frau Braun Gottes Segen ausgesprochen. Die neue Konrektorin freute sich: „Ich mache seit 25 Jahren, was ich am liebsten mache, ich darf für euch gut gelaunte Kinder da sein.“ Sie ließ die Anwesenden spüren, wie sehr sie sich jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde verbunden fühlt. „Wen kenne ich am längsten?“ Die Lösung des Rätsels hieß Frau Elisabeth Weber, die Schulsekretärin und Frau Ursula Lang, die Leiterin der Betreuung.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.