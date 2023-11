Schulkinowoche auf dem Stundenplan

Im Rahmen der Schulkinowochen besuchten viele Grundschulklassen der Döchtbühlschule das kommunale Kino in Bad Waldsee, das seenema. Die Schulkinowochen finden jedes Jahr Ende Oktober statt und die Kinos vor Ort bieten Schulen zu einem ermäßigten Eintrittspreis pädagogisch wertvolle Filme an. Die Drittklässler schauten sich Totorri an - ein wirklich sehr netter und auch spannender sowie witziger Film. Doch zuerst konnten die Kinder an der Kinokasse ihr Taschengeld einsetzen und rüsteten sich fleißig aus mit Getränken und Knabberzeug. Dann ging es los und für manche Kinder war es nicht nur der erste Besuch im seenema, sondern auch der erste Kinobesuch überhaupt. „Wann gehen wir wieder mal hin?“, so die Frage einer Schülerin. Finanziell wurde der Kinobesuch unterstützt vom Förderverein der Döchtbühlschule, der den halben Eintritt übernahm. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.

