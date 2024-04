Schulgarten - es geht wieder los!

Auch wenn es kalendarisch noch tiefster Winter ist, so trauten sich doch die ersten Grundschüler der Döchtbühlschule zum ersten Arbeitseinsatz in den Schulgarten von und mit Schulgärtnerin Beate Weber. Denn nach der Winterpause gibt es einiges zu tun. Und so nutzen die Kinder das gute Wetter um einmal Bekanntschaft mit Spaten und Rechen, Beeten und Regenwürmern zu machen. Mit großem Einsatz schnitten sie Zweige, gruben um und kehrten den Hof, so dass für die erste Gartenrunde alles vorbereitet ist. Die Drittklässler werden dann ein Gartenjahr lang über ihr eigenes Beet anlegen, hegen und pflegen.

