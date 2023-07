Schulfest des Gymnasiums bei bestem Feierwetter

Am Donnerstag, 20. Juli, fand das Schulfest des Gymnasiums statt, das um 16:00 Uhr am Nachmittag startete, nachdem die beiden Projekttage gerade beendet waren. So konnten auch schöne Beiträge auf und neben der Bühne präsentiert werden, unter anderem natürlich der bunte Stand des neuen Spendenprojekts des Gymnasiums, „Desierto Florido“, dem auch die Einnahmen des Spendenlaufs am kommenden Freitag sowie die Einnahmen des Schulfestes zukommen sollen. Der Verein kümmert sich um lateinamerikanische Kinder, deren Schulbildung bisweilen verhindert wird, da sich die Eltern das notwendige Mittagessen nicht leisten können oder die obligatorische Schuluniform. Frau Julia Gray, Lehrerin am Gymnasium und selbst langjähriges Mitglied, stellte den Kontakt zum Tübinger Verein her und setzt sich selbst für Projekte vor Ort ein. So begrüßte sie auch zusammen mit dem Schulleiter, Mark Overhage, die zahlreichen Gäste des Schulfestes, das bei bestem Wetter und vielseitiger Versorgung stattfand. Neben musikalischer Begrüßung durch das Orchester, die Streicherklassen und die Chöre traten auch choreografisch raffinierte Tanzgruppen auf und zeigten teilweise an den Projekttagen Erarbeitetes. Im Hof gab es allerlei Spiel und Spaß für Kinder, es wurden Naturprodukte vom AK–Umwelt verkauft sowie Honig der schuleigenen Bienen. Im Schulhaus konnte man auch Ausstellungen zu einzelnen Projekten anschauen, wie beispielsweise die Stühle aus alten Schulbüchern, auf denen es sich bereits Schülerinnen gemütlich gemacht hatten oder eine Ausstellung mit Bildern vom Pferdehof, wo Schülerinnen und Schüler etwas über die Kommunikation der Pferde gelernt hatten. Es herrschte eine belebte Atmosphäre, denn die Arbeit an den Projekten hatte offensichtlich eine frische Brise in den Schulalltag gebracht. Vielen Dank an die Organisatoren des Festes, Herrn Bergmann und Herrn Janssen und die vielen helfenden Hände der Schulgemeinschaft, vor allem aber geht Dank an die Eltern, Verwandten, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen für das zahlreiche Erscheinen.

Noch ein Tipp zum Schluss: Am Freitag vor dem Stadtfest findet um 19:00 Uhr das Ehemaligen Treffen in der Mälze/Grüner Baum statt!