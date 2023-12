Schule St. Christina feiert, bastelt, spielt und spendet

Diese Gelegenheit wollten sich die ca. 250 Gäste nicht entgehen lassen. Sie wurden begrüßt mit den Worten „Novembertreff - ein Wohlklang in den Ohren all derer, die dieses Fest schon kennen!“. Den Gästen, welche in diesem Jahr zum ersten Mal da waren, wurde versprochen, dass auch sie heute dieses Wohlgefühl erleben dürfen. Wie schon immer ist dieses besondere Schulfest ein Fest ganz im Sinne des Miteinanders. Lehrerinnen, Väter und Mutter oder Großeltern basteln und spielen gemeinsam mit ihren Kindern. Bei verschiedenen Angeboten in den Klassenzimmern entstanden neben den wunderbaren Bastelarbeiten wie Papiersterne, Weihnachtskarten, Windlichtern und Weckenmännern im Gespräch der Gäste untereinander auch Freundschaften und alte Bekanntschaften wurden wiederbelebt. In der Turnhalle hatten die Kinder ihre Freude an dem Bewegungsparcour und am Spielen miteinander. Im Schülertreff wurde von der SMV ein reichhaltiges Angebot präsentiert und so konnte das erste Weihnachtsgebäck, Waffeln und Punch genossen werden. Unser Handarbeitsraum war mal wieder erfüllt von Tannenduft. Dank der großzügigen Spende des Obsthofes Weiler aus Horgenzell konnten unter fachlicher Anleitung Adventskränze gebunden werden. Der Wohlklang hallt bis heute in der Schule und bei den Eltern nach.

Aus der Not während der Corona-Pandemie geboren wurde aus dem NovemberMarkt inzwischen der DezemberMarkt, welcher am 8. Dezember stattfand und nicht mehr wegzudenken ist. Schülerinnen und Schüler boten Selbstgebasteltes an. Die Schülerfirma sorgte für den Punch und am Lagerfeuer wurde Stockbrot gebacken. In dieser weihnachtlichen Stimmung fühlten sich nicht nur die Kinder sehr wohl.

Neben dem frohen Miteinander stand bei beiden Festen auch das Füreinander im Fokus. Die Schule St. Christina pflegt seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit Mago und der umliegenden Region in Tansania.

An dieser Stelle gilt allen Gästen, allen Spenderinnen und Spendern unser großer, ganz herzlicher Dank! Die Spenden werden direkt in Mago und der Umgebung zur Unterstützung von in großer Armut und Not lebender Menschen eingesetzt. Kinder erhalten dadurch die Möglichkeit die Schule zu besuchen. Jugendliche können eine Ausbildung machen. Ein Geschenk zu Weihnachten und ein kleinen Beitrag für ein besseres Leben. Elima kwa maisha bora!