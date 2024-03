Schule endlich neu denken!

In den Medien liest man immer wieder die Forderung der SchülerInnen, man solle in der Schule doch bitte mal was fürs Leben lernen - das Erledigen von Steuererklärungen zum Beispiel. Stattdessen verlässt man irgendwann die Einrichtung, die einem, so der berühmteste Vorwurf, eher beibringt, eine Gedichtinterpretation in sechs Sprachen schreiben zu können. Die Eugen-Bolz-Schule hat sich vor zwei Jahren genau diesem Thema angenommen und die regional einzigartige Lebenswerkstatt entworfen, bei der SchülerInnen in Modulen von Klasse 1 bis 10 auf ein Leben in einer komplexen und sich stetig wandelnden Welt vorbereitet werden.

Als katholische Privatschule der Stiftung Freie Katholische Schulen der Diözese Rottenburg-Stuttgart verwendet die EBS dabei als Grundlage des Unterrichtens den sogenannten Marchtaler Plan mit seinen Kernelementen Morgenkreis, Freie Stillarbeit (FSA), Vernetzter Unterricht (VU) und dem Fachunterricht. Dieser ist vergleichbar mit dem Bildungsplan an den staatlichen Schulen.

Eben dieser Marchtaler Plan wird in der Namen gebenden Stadt Obermarchtal gerade überarbeitet, neu aufgestellt, kurz gesagt: Reformiert. Die Arbeitsgruppe hat dabei Schulen aufgerufen, sich mit interessanten oder innovativen Projekten zu bewerben. Auf Einladung der EBS besuchte uns dann ein Quartett rund um Andreas Thalmüller und wurde zunächst von Frau Huonker durch verschiedene Module der Grundschule und von Frau Schmidinger durch die Sekundarstufe geführt. Eingerahmt wurde dieser Besuch mit einer Präsentation der Lebenswerkstatt.

In Gesprächen mit der Arbeitsgruppe während ihres ganzen Besuchs wurde deutlich, wie überzeugt und beeindruckt diese von dem innovativen Konzept der Lebenswerkstatt waren. Dass das alles in nur einem Schuljahr Vorbereitungszeit gelingen konnte, rief wohl am meisten positive Bewunderung hervor.

Wir danken der Gruppe für ihren Besuch. Wenn auch Sie an der Lebenswerkstatt interessiert sind, besuchen Sie unsere Schule oder unsere Homepage.