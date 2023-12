Schule am Schlosspark aktiv bei den Aulendorfer Adventstagen

Am Samstag und Sonntag des zweiten Adventswochenendes präsentierte sich die Schule am Schlosspark in weihnachtlicher Stimmung bei den Aulendorfer Adventstagen im Radhof.

Die Besucher konnten sich bei trockenem Dezemberwetter am Stand der Schule mit selbstgemachten Plätzchen, kandierten Nüssen, Walnüssen und Selbstgebasteltem für die Vorweihnachtszeit eindecken. Der Erlös kam den Klassen 5 zugute. Am Sonntag, beim traditionellen „Kinderadvent“, hatten dann die zusammen 70-Personen starken Bläserklassen 5 und 6 ihren Auftritt, unter der Leitung von Christof Lang und Steffen Ocker. Das Konzert wurde von der Bläserklasse 5 eröffnet, die nach 8 Wochen Instrumentalunterricht ihre ersten 3 Stücke Jingle Bells, Morgen kommt der Weihnachtsmann und Doodle All Day einem begeisterten Publikum präsentierten. Nach einer Zugabe übernahm die Bläserklasse 6 mit ihrem Weihnachtsrepertoire die Bühne. Nach 30 Minuten endete das Konzert und die anwesenden Eltern und Besucher waren von den Schülern der Schule auf Weihnachten eingestimmt.

Die Schule am Schlosspark bedankt sich beim Förderverein Rot-Weiß-Rad für die Organisation und bei allen beteiligten Helferinnen und Helfern.