Schützenverein gedenkt zum Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages gedachte der Schützenverein Berg gemeinsam mit der Trachtenkapelle Berg, dem Kirchenchor sowie der Freiwilligen Feuerwehr für den Frieden und Demokratie in Deutschland und der Welt.

Mit der Ansprache von Bürgermeisterin Manuela Hugger wurde zum offiziellen Totengedenken auch an den Frieden in der Welt und die unmenschlichen Kriege in Osteuropa sowie dem Terror im nahen Osten gedacht.

Pfarrer Erstling von der Evangelischen Kirche hat für uns das Gebet für den Frieden gesprochen. Am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof wurde zur Erinnerung der gefallenen und vermissten Soldaten ein Kranz niedergelegt.

Umrahmt wurde die Gedenkveranstaltung durch die Trachtenkapelle unter der Leitung von Dirigent Markus Frankenhauser und den Kirchenchor unter der Leitung von Dirigentin Franziska Schmidt.