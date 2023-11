Schützenverein Berg 1995 e.V.

Die deutschen Schützen zeigen Bestleistugnen im Weltcup-Finale in Doha (Katar).

Gold für Florian Peter mit der Schnellfeuerpistole, Silber für Doreen Vennekamp mit der Sportpistole und Bronze für Lisa Müller im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber Sportgewehr.

Es qualifiziert sich Jolyn Beer und Lisa Müller und ziehen in die Endrunde ein. Im Finale stellten sich die Sportlerinnen aus Deutschland einem Wettkampf gegen die Kontrahentinnen aus Norwegen. Immer wieder tauschen die vier Damen die Plätze im kniend und liegend-Wettkampf. Die Finalrunde entscheidete sich letztlich im stehend-Wettkampf. Die deutschen Damen mussten letztlich Jeanette Hegg-Duestad aus Norwegen den Titelgewinn in der Weltklasse überlassen.

Lisa Müller gewinnt Bronze und findet sich somit selbst auf dem Treppchen wieder. Lisa kommentiert: „Das Finale war von Beginn an super, ich kam gut in meinen Rhythmus und hatte mich mental und körperlich hervorragend im Griff“. Lisa Müller darf superstolz darauf sein diesen 3. Platz mit nach Deutschland zu nehmen. Wir gratulieren Lisa Müller für diese herausragende sportliche Leistung welche die Saison ´23 mit einem Podimsplatz in der Weltklasse abschließt.