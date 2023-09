Schülerlotsen wieder im Einsatz

Die Siebtklässler der Werkrealschule sind wieder als Schülerlotsen am Start. In der dunklen Jahreszeit helfen sie den Grundschülern am Zebrastreifen an der Richard-Wagner-Straße bei der Überquerung. In Zweierteams, ausgerüstet mit Kelle und Warnweste, stehen sie jeden Morgen bereit und sorgen so für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Ausgebildet wurden sie zuvor von der Polizei Ravensburg in Person von Polizeikommissar Karl-Heinz Koß. Mit ihrer Tätigkeit als Schülerlotsen übernehmen sie so Verantwortung und üben einen wertvollen Dienst aus. Foto: Stefan Betz/Alexander Mang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.