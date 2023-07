Schülerinnen und Schüler beenden Schullaufbahn

12. Juli — Ein bedeutender Lebensabschnitt endete auch in diesem Jahr für zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 und 10 an der Schule am Schlosspark Aulendorf. Die Abschlussfeier fand in der festlich dekorierten Aula der Schule statt, wo die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 die Organisation und Bewirtung übernahmen.

Von den 98 verabschiedeten Schülerinnen und Schülern (25 in Klasse 9 und 73 in Klasse 10) haben es 96 geschafft, einen Schulabschluss zu erlangen.

Im Folgenden werden kurz die Abschlussschülerinnen und Schüler klassenweise vorgestellt.

Den qualifizierten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erreichten: Arbenit Fetahi, Jurij Rempp und Luca Strecker. Alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 werden in Klasse 10 den Werkrealschulabschluss anstreben.

Die mittlere Reife/Werkrealschulabschluss erreichten: 10a: Cinar Akgöz, Mariam Al Haddad, Gianluca Arlia, Benedikt Aßfalg (Lob), Nina Birkhofer (Preis), Jessica Boon, Simon Burger (Lob), Elias Dreher (Lob), Maik Eperts (Lob), Arigona Fetahi, Maximilian Hammer, Magnus Huber (Lob), Avdi Kadriu, Lilli Klassen, Noah Mörschel (Lob), Janne Rädle (Lob), Marcel Reutter, Doreen Roth, Tobias Scheck, Lars Schöpfer, Mattis Stegmaier, Tim Vogl (Lob), Lea Walter (Lob), Jakob Wiedmayer (Lob), Miriam Willimowski (Lob), Alexandra Winter (Preis) und Wladimir Wittich (Preis).

10b: Ioannis Apostolakis, Mario Blaser, Jan Butscher (Preis), Emilian Eisele (Preis), Katja Frick (Schülersprecherin; Preis), Theresa Gebhard–Oelhaf (Lob), Mika Georgi, Chris Haarmann, Lena Halder (Lob), Phil Heinzle, Timo Hildebrand, Hannes Huber, Annika Michelberger (Lob), Hannes Moosmann Luca Pfaus (Lob), Sophia Prausmüller (Preis), Andrea Rauch (Preis), Laura Reisch (Lob), Lukas Reutter, Pierre Richter, Christian Rude, Kerstin Schädler (Preis), Leonie Schmid (Preis), Julius Schmidts, Kim Thaler (Lob), Fynn Tyborski (Lob), Hannah Weggerle (Lob) und Tobias Zoll (Lob)

10c: Rayan Abo Adan, Daniel Aseev, Ana Maria Darosi, Lena Fischl, Sebastian Hoega (Lob), Xenia Hund (Lob), Arbon Kadriu, Corinna Knoll (Lob), Leonie Merz, Armina Miftaroska, Adrian Roth, Laura Schauer (Lob), Lena Scheffold (Preis), Anjeza Shahini, Marcel Storm und Nico Wotschel.

Die gesamte Schulgemeinschaft wünscht allen Absolventinnen und Absolventen alles erdenklich Gute für die Zukunft. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.