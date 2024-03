Schülerinnen für ein sauberes Eschach

Am Eschacher Umwelttag nahmen vier Klassen der Stefan-Rahl-Grundschule teil, der darauf abzielte, die Umgebung von Müll zu befreien und das Bewusstsein für Umweltschutz zu stärken. Mit großem Einsatz und Engagement haben die Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Beitrag für eine sauberere Gemeinde geleistet.

Ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken zogen die Schülerinnen und Schüler vom Schulhof aus los. Ihr Ziel war es, die Umgebung von der Ansammlung von Müll zu befreien und so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mit Eifer und Tatendrang machten sie sich an die Arbeit und sammelten Abfälle jeglicher Art ein, sei es Plastikflaschen, Verpackungsmaterial oder Zigarettenstummel. Am Ende des Tages konnte wie leider in jedem Jahr eine ansehnliche Menge Müll zu einem Haufen getragen werden, der schließlich von den fleißigen Leuten vom Eschacher Bauhof abgeholt wurde.

Die Aktion zeugte nicht nur von einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein seitens der Schüler, sondern auch von einem ausgeprägten Umweltgedanken. Durch ihre aktive Teilnahme am Umwelttag haben sie gezeigt, dass Umweltschutz kein abstraktes Konzept ist, sondern dass jeder Einzelne durch konkrete Handlungen einen positiven Beitrag leisten kann.

Die Veranstaltung war nicht nur ein Erfolg in Bezug auf die Reinigung der Umgebung, sondern auch hinsichtlich der Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für Umweltfragen und Umweltschutz.