SchülerInnen der Grundschule Berg engagieren sich für Umwelt

Zehn Kinder der Grundschule Berg besuchten gemeinsam mit ihrer Schulsozialarbeiterin Frau Bautz-Rupp die Umweltakademie Plant-for-the-Planet an der PH-Weingarten.

Diese Kinder-und Jugendinitiative konnte bisher weltweit in 193 Ländern schon 14 Milliarden Bäume pflanzen! Ziel ist es durch das weltweite pflanzen von Bäumen die Treibhausgase enorm zu senken.

Auch an diesem Tag in Weingarten konnten von rund 50 Kindern 100 Bäume gepflanzt werden. Vermittelt wurde zudem viel Wissen über die Klimaerwärmung und unsere Umwelt, sowie Rhetorik für Vorträge zum Klimaschutz und wie man mit Schokolade das Klima retten kann!

Der gesamte Akademietag wurde von Firma Schellinger aus Weingarten organisiert und finanziell gesponsert. Dem Ehepaar Schellinger liegt nachhaltiger Umweltschutz am Herzen und sie sind ebenso von der Idee fasziniert dass Kinder den Umweltschutz selbst in die Hand nehmen.

Am Ende der Akademie gehen zehn motivierte Berger Kinder als „Botschafter für Klimagerechtigkeit“ nach Hause. Sie wollen nun Vorträge an der Schule halten, eine Pflanzaktion organisieren und am Berger Weihnachtsmarkt KLIMA-Schokolade verkaufen. Denn für 5 gekaufte Schokoladen wird ein Baum gepflanzt!!