Schülerchor bei der Dorfweihnacht

Es ist eine langjährige und erfreuliche Tradition, dass der Schulchor der Durlesbachschule an der beliebten Dorfweihnacht in Gaisbeuren auftritt.

So freuten sich auch in diesem Jahr viele Zuhörer und Marktbesucher auf den Auftritt der talentierten jungen Sängerinnen und Sänger am Samstag vor dem ersten Advent im Dorfgemeinschaftshaus.

Unter der Leitung von Lehrerin Nicole Maurus wurden mit den Grundschulkindern Lieder wie „1,2,3 in einer Nuss (begleitet mit Walnüssen)“, „Du bist der Weihnachtsmann (gerappte Strophen)“, „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Macht Euch bereit“ sowie als Zugabe „Fröhliche Weihnacht“ zum Besten gegeben.

Der Schulchor erhielt viel Applaus, und man konnte spüren, wie die Kinder und Zuhörer gemeinsam in die festliche Adventszeit eintauchten. Das winterliche Wetter trug hierzu seinen Teil bei.