Schüler erobern den Luftraum

Unter dem Motto „Ein Nachmittag auf dem Modellflugplatz“ fand am 5. August das diesjährige Ferienprogramm auf dem Modellfluggelände der Modellbaugruppe Bad Waldsee 1961 bei Steinenberg statt. Fünf Schüler aus Bad Waldsee und Bad Wurzach nahmen dieses Jahr teil, um ins Hobby Modellfliegen reinzuschnuppern. Zunächst bekamen die Schüler eine Kurzeinweisung zu den Verhaltensregeln auf dem Flugplatz durch Flugwart Patrick Mägerlein. Das Thema Sicherheit steht bei den Modellfliegern immer an erster Stelle, da der Umgang mit den sowohl elektrisch als auch mit Benzin betriebenen Flugzeugen und Hubschraubern zu jeder Zeit die nötige Umsicht erfordert.

Nach der Einweisung durften die Schüler auch schon loslegen. Während ein Teil der Gruppe an den bereitgestellten Modellflugsimulatoren schon die ersten virtuellen Flugerfahrungen sammeln konnte, baute der andere Teil mit Hilfe der anwesenden Vereinsmitglieder sein erstes eigenes Flugmodell. Das Modell wurde vom Verein zur Verfügung gestellt und selbstverständlich durfte jeder der Schüler sein Modell am Ende des Tages auch mit nach Hause nehmen. Hierbei handelte es sich um ein sogenanntes Freiflugmodell, das heißt ohne Fernsteuerung.

Das Highlight des Tages aber war dann das sogenannte Lehrer–Schüler–Fliegen. Hier durften die Schüler ihre am Simulator gelernten Fähigkeiten anwenden, und mithilfe eines Fluglehrers ein richtiges ferngesteuertes Elektroflugmodell durch die Luft bewegen. So mancher Schüler schaffte sogar nach kurzer Zeit schon eine eigenständige perfekte Landung, was tatsächlich für Anfänger meist die größte Herausforderung ist.

Nach der ganzen Aufregung gab es dann zum Abschluss und zur Stärkung noch Würstchen vom Grill und auch die Eltern, die ihre Kinder mitsamt ihrem neuen Fluggerät abholten, waren herzlich eingeladen.

Wir von der Modellbaugruppe Bad Waldsee bedanken uns herzlich für die Teilnahme aller Schüler und das entgegengebrachte Vertrauen der Eltern. Ein durchweg gelungener Tag mit vielen Erfolgserlebnissen liegt nun hinter uns, und wir würden uns freuen, den ein oder anderen auch in Zukunft auf unserem Platz begrüßen zu dürfen. Übrigens sind bei uns jederzeit Interessierte und Neugierige herzlich willkommen und ein Lehrer–Schüler–Fliegen natürlich nicht nur während des Ferienprogramms möglich.