Schottische Klänge im Schlossinnenhof

Am zweiten Samstag im Juli veranstaltete die Stadtkapelle Aulendorf ihr Sommerkonzert im Schlossinnenhof. Diesjähriger Gast auf der Bühne war die Aulendorfer Band „Cúl na Mara“.

Bei bestem Sommerwetter und in der schönen Kulisse des Schlossinnenhofs leitete die Stadtkapelle die Besucher mit dem „Arsenal Marsch“ in den Abend ein. Das abwechslungsreiche und unterhaltsame Musikprogramm des Dirigenten Martin Rebmann verzauberte die Gäste mit E–Bass–Klängen, Lauscheinheiten und Stücken, bei denen wohl jedes Bein mit zu wippen begann. Die Solisten Steffen Ocker und Jürgen Weber bei „Simon´s Song“, Jürgen Schoch im Stück „Baker Street“ sowie Stefan Eppler bei der „Virtuos Polka“ brachten mit ihren Instrumenten besonders viel Emotionen und schöne Klänge in den Innenhof.

Daraufhin nahm die Band „Cúl na Mara“ mit auf der Bühne Platz und leitete zusammen mit der Stadtkapelle und dem Stück „Highland Cathedral“ in den zweiten Teil des Programms ein. Daraufhin folgte das aus Neuseeland stammende Walfängerlied „The Wellerman“. Zum Abschluss und Highlight des gemeinsamen Teils folgte „The Geal“, eine schottische Komposition, welches durch den mehrfach ausgezeichneten US–Spielfilms „Der letzte Mohikaner“ bekannt wurde.

Nach einer kleinen Umbaupause begann der dritte und letzte Teil. Hier konnte das Publikum mit der Kombination aus traditionellen Instrumenten, wie der Flöte oder dem Dudelsack, sowie modernen Klängen des E–Bass oder des Schlagzeugs die keltische Musik von „Cúl na Mara“ genießen.