Schon ab Januar auf Weihnachten hinarbeiten

Gegenseitige Wertschätzung ist längst nicht mehr selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dabei täte dies der Seele gut. Davon ist auch Beate Weingardt (63) überzeugt, die im Wohnpark am Schloss Bad Waldsee über das Thema „Was uns zum Blühen bringt - Die Bedeutung der Wertschätzung“ referierte. Dazu eingeladen wurde die ehemalige Pfarrerin in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat.

Die promovierte Theologin und diplomierte Psychologin zählt in der Seniorenwohnanlage seit Jahren zum festen Stamm der Referentinnen und Referenten. Ihre Vorträge über das Leben und seine Herausforderungen sind leicht verständlich und enthalten auch heitere Passagen, ohne dass sie den notwendigen „Tiefgang“ vermissen lassen. Und so war es auch dieses Mal, als der Gast aus Tübingen im Advent über gegenseitige Wertschätzung im Alltag sprach, die große Bedeutung hat für ein gelingendes Zusammenleben der Menschen.

Nach Einschätzung der Referentin benötigen wir eben alle Worte und Gesten des Lobes, der Dankbarkeit und der Anerkennung. „Ohne diese Signale der Wertschätzung kann der Mensch als Seelenleben nicht existieren“, betonte Beate Weingardt im Festsaal.