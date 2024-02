Schlüsselübergabe auf dem Döchtbühl

Nach den Fasnetsferien kehrte die ehemalige Kollegin Judith Koch (rechts im Bild) wieder an die Döchtbühlschule zurück. Sie übernahm nach einer Übergangszeit die Aufgaben von Johanna Matthiae, die für eineinhalb Jahre in der Sprachheilklasse als Sonderpädagogin die Kinder der Sprachheilschule hier in Bad Waldsee förderte und unterrichtete. Johanna Matthiae wechselt zurück in ihre Stammschule, das Sprachheilzentrum Ravensburg, und übernimmt dort eine dritte Klasse. Ein ganz herzliches Dankeschön an sie für ihre Arbeit an der Schule und ein herzliches Willkommen an Judith Koch.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.