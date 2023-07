Schlierer Schulfest ist einfach spitze

Zum Ende des Schuljahres feierten die Schlierer Schulkinder und deren Eltern und Freunde am Samstag, 15. Juli, das Schulfest in der Grundschule Schlier. „Einfach spitze, dass ihr da seid!“ begrüßten die Kinder gleich zu Beginn alle Gäste mit einem gemeinsamen Lied. Alle Klassen hatten vorab fleißig geübt und zeigten ein beeindruckendes Programm: Die erste Klasse sang ein Lied im Kanon und die zweite Klasse hatte einen Tanz einstudiert. Die dritte Klasse rappte zu Falcos „Rock Me Amadeus“ und die Klasse vier ließ die vergangenen Schuljahre in Versen Revue passieren.

Passend zu den diesjährigen Projekttagen „Natur erleben“ gab es verschiedene Workshop–Angebote: leere Dosen verwandelten die Kinder in bunte Insektenhotels, aus Wachs– und Stoffresten entstanden Fackeln. Kronkorken gestalteten die Kinder zu lustigen Buttons und mit den selbst geformten Samenbomben erblühen demnächst bestimmt viele Schlierer Gärten.

Für jede Menge Spaß und gute Laune sorgte außerdem das Spielmobil, kreatives Kinderschminken und der Auftritt von Clown Klaus. „Wir machen Ferien“ hieß es als Abschluss beim gemeinsamen Lied aller Schulkinder — die wohlverdiente Pause steht kurz bevor.