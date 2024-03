Zwei Fenkener werden Influencer und starten mit ihren Rezepten richtig durch

Ihre Welt ist das Netz und die Küche. Artur und Nadja Koos aus Fenken in der Gemeinde Schlier sind unter die Influencer gegangen und starten jetzt so richtig durch. In den sozialen Medien haben sie mehrere Tausend Follower und es werden immer mehr. Mittlerweile kann sich Artur Koos sogar vorstellen, dass das Influencertum zu seiner Haupteinnahmequelle werden könnte. Und die Chancen dafür stehen nicht schlecht, wie er glaubt.

„Die Dingen überschlagen sich gerade. Es ist unfassbar“, sagt Artur Koos. Sie gehen von Termin zu Termin und nehmen ein Video nach dem anderen auf. Bei der Star-Cook-App, einem Online-Kochbuch, bei dem auch Fernsehkoch Johann Lafer mitmischt, haben sie erst kürzlich einen Preis gewonnen. Beide erstellen Videos mit einfachen Kochrezepten, die jeder umsetzen kann.

Die Nachfrage sei enorm und man müsse am Ball bleiben, um die Follower mit neuen Inhalten zu versorgen, sagt er. Die Zahlen sind beeindruckend: Auf Tiktok haben sie mehr als 1,1 Millionen Likes und mehr als 60 000 Follower, auf Instagram knapp 24 000 Follower, nur YouTube schwächelt mit unter 300 Abonnenten noch ein bisschen. Doch auch das will das junge Ehepaar ausbauen.

Ein Rezept in 30 Sekunden

Unter dem Stichwort „dailyfamilystories“ sind sie in den sozialen Medien zu finden. Ihr Konzept ist einfach: Jedes Video, das sie veröffentlichen, ist ein Rezept. Es sind Koch- oder Backrezepte. Da gibt es zum Beispiel ein Börek-Rezept, einen „One-Pot-Parmesan-Auflauf“, einen Schoko-Nuss-Kuchen, eine Skyr-Pizza oder einen „Apfelstrudel für Faule“. Für alle ist etwas dabei: egal ob Mittagessen, Kuchen oder Partygebäck. Auf Tiktok werden diese Rezepte in durchschnittlich 30 Sekunden vorgestellt. Das erfolgreichste Video hat allein 3,8 Millionen Aufrufe. Auf YouTube sind die Videos am längsten und können durchaus ein paar Minuten dauern.

Für die Rezepte ist hauptsächlich Frau Nadja zuständig. „Das sind alles geling-sichere Rezepte, die jeder ohne großen Aufwand nachmachen kann. Sie sollen so einfach sein, dass sie jeder hinkriegt“, sagt sie. Und das Konzept trifft den Zahn die Zeit: Selber kochen hat spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie und Homeoffice eine Renaissance erlebt. Doch in der schnelllebigen Zeit fehlt es oft an Zeit für die Küche. Und genau auf diese Nische setzen die beiden.

Kochen geht immer

In den sozialen Medien sind der Wirtschaftsingenieur Artur (30) und die Einzelhandelskauffrau Nadja Koos (27) schon einige Jahre unterwegs. Beide hatten auch ihre eigenen Blogs. Sie hatte einen Mami-Blog, auf dem sie Basteltipps und alles rund um Kinder teilte. Er hatte eine Plattform, auf der er Lebensweisheiten und Persönliches geteilt hat. Doch so wirklich wollte es anfangs nicht funktionieren. Jedenfalls nicht so, wie sie sich das gewünscht hätten. Dann kam die Idee, für die beide brennen: kochen und essen. Und es sollte funktionieren.

Ihre Videos nehmen sie in einem Küchenstudio in Ravensburg auf. „30 Sekunden Spaß bedeuten ein bis zwei Tage Arbeit“, sagt er und lacht. Denn ein Video muss konzipiert werden. Da braucht es nicht nur die Idee, die mal beiläufig in der Küche beim Kochen kommt oder beim Einkaufen, sondern auch ein Drehkonzept, einen Schnitt und die Vertonung.

Einblick ins Privatleben

In ihren Videos in den Instagram-Stories geben sie zudem einen Einblick in ihr Privatleben. „Es geht zu zwei Dritteln ums Essen und zu einem Drittel um unsere Ehe“, sagt Artur Koos. Das schaffe eine Bindung zu den Followern, die soweit geht, dass auch mal jemand nach einem Rat für die eigene Beziehung fragt. „Wenn man jemanden täglich sieht, dann hat der Follower irgendwann auch das Gefühl, dass man sein Freund ist“, sagt er.

Das Influencertum ist eine ganz eigene Branche, die nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Artur Koos, der auch im Social-Media-Management tätig ist, ist mit allem vertraut, was die Szene zu bieten hat. Da gibt es zum Beispiel das Mittel der Produktplatzierung, das Geld einbringt. Doch Koos gibt zu bedenken, dass man mit diesem Mittel sehr vorsichtig umgehen müsse, weil es bei den sozialen Medien sehr auf die Community ankomme. „Wir müssen authentisch sein und deswegen machen und verwenden wir nur Dinge, von denen wir persönlich auch überzeugt sind“, sagt er.

Details in dicken Verträgen

Mittlerweile wirft ihre Arbeit als Influencer auch Geld ab. Unternehmen kommen auf die beiden zu, weil sie überzeugt sind von ihrer Arbeit und ihr Unternehmen beziehungsweise ihre Produkte präsentiert bekommen wollen. Dafür gilt es auch, sich rechtlich ein wenig auszukennen. Denn bei diesen Werbepartnerschaften müssen die beiden teilweise dicke Verträge unterschreiben.

„Ich schau mir jeden Vertrag genau an. Denn manchmal kann es sein, dass man Dinge darin entdeckt, die man nicht eingehen will“, berichtet Artur Koos. So sei beispielsweise in einem Vertrag versteckt geschrieben gewesen, dass es sich um eine Exklusiv-Partnerschaft handele, was für die beiden bedeutet hätte, keine weiteren Produkte von anderen mehr einbetten zu dürfen. „So etwas unterschreiben wir nicht“, sagt er.

Mit einem Preis ausgezeichnet

Langfristig wollen sie weg von der Produktplatzierung. Ihnen schwebt vor, ein eigenes Produkt zu kreieren – zum Beispiel ein Kochbuch mit ihren Rezepten oder der Aufbau eines Online-Shops. Weitere Projekte sind in Arbeit.