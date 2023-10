Die Hausarztpraxis Carsten Haefner in Schlier muss aufgrund von Personalmangel schließen. „Mich hat das sehr überrascht, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Katja Liebmann, Bürgermeisterin der Gemeinde Schlier. Sie befinde sich seit einiger Zeit in engem Kontakt mit Haefner und versuche alles, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. „Die Suche gestaltet sich aber als äußerst schwierig“, sagt sie. Der Mediziner hatte die Praxis im April 2017 mit etwa 900 Patienten übernommen und zuletzt rund 450 Personen betreut.

Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung

„Der Hauptgrund für die Schließung ist Personalmangel“, sagt Carsten Haefner, Facharzt für Allgemeinmedizin. Gute medizinische Fachangestellte (MfAs) seien nämlich schwer zu finden und würden ein relativ hohes Gehalt verlangen.

„Ich habe auch kein Vertrauen mehr in das Gesundheitssystem, dieses Problem zeitnah lösen zu können“, sagt er. Außerdem seien MfAs seiner Meinung nach oftmals schlecht ausgebildet. „Die Verantwortung liegt hier bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Als Weiterbildungsassistent habe ich mich einfach nicht ausreichend unterstützt gefühlt“, so Haefner.

Zudem verteile die Kassenärztliche Vereinigung (KV) das Geld ungerecht. „Die anderen Fachärzte halten gegen die Hausärzte zusammen und sorgen dafür, dass die Hausärzte an vorletzter Stelle bei der Bezahlung stehen“, sagt Haefner, der seit dem 18. September als angestellter Arzt in der Lukasklinik in Liebenau und im hausärztlichen Notdienst arbeitet.

Haefner: Dorfbevölkerung trägt eine Mitschuld

Ein weiterer Grund für die Schließung der Praxis seien die hohen Nebenkosten. Die würden bei einer kleineren Praxis umso mehr ins Gewicht fallen. „Je kleiner eine Praxis ist, desto mehr müsste sie gefördert werden“, so Haefner. Demnach sei die Miete für die Behandlungsräume viel zu hoch gewesen. Zudem hätte er seinem Vorgänger 120.000 Euro für den Sitz in Schlier und die damit verbundenen Patientendaten bezahlen müssen.

Aber auch den Patienten selbst gibt der Allgemeinmediziner eine Mitschuld. „Die Dorfbevölkerung war relativ verwöhnt und verglich mich oftmals zu sehr mit meinem Vorgänger“, sagt er. Haefner habe auf eine papierlose Praxis umgestellt und arbeitete viel mit dem Diktiergerät. „Manche legten mir das negativ aus nach dem Motto: Der Arzt redet mehr mit seinem Computer, als mit den Patienten“, sagt er. Dabei habe er schließlich eine Dokumentationspflicht, gerade ältere Menschen hätten das aber nicht verstanden.

Suche nach einem Nachfolger ist schwierig

Haefner befinde sich momentan zwar auf der Suche nach einem Nachfolger, sehe aber keine großen Erfolgschancen. „Derzeit schließen sehr viele Hausarztpraxen und das Interesse ist eher gering“, sagt er. Aus seiner Sicht gebe es aber genügend Ärzte in der Umgebung, sodass die medizinische Versorgung der Schlierer gewährleistet werden könne.

So befinde er sich gerade in Gesprächen mit Dr. Klaus Brehm in Grünkraut, der Gemeinschaftspraxis Birkel und Roscher in Vogt, der Praxis Urbach in Ravensburg und mit der Praxis Bürger in Vogt. Die würden noch weitere Patienten aufnehmen. „Ich selbst habe keinen Zugriff mehr auf die Patientenakten“, so Carsten Haefner. Die Patienten könnten sich ihre aktuellen Arztbriefe aber beim jeweiligen Facharzt abholen oder direkt an ihren neuen Hausarzt schicken lassen.

Auch Katja Liebmann stehe in Kontakt mit verschiedenen Ärzten und der Kassenärztlichen Vereinigung ‐ bisher ohne Erfolg. Die Suche nach einem Nachfolger sei zwar Aufgabe der KV, trotzdem versuche sie, die Praxis in Schlier wieder zu besetzen. „Das ist sowohl für die Patienten als auch für die Gemeinde selbst schwierig“, sagt die Bürgermeisterin.