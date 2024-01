Großes Interesse der Schlierer Bürger beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Turnhalle in Unterankenreute. Schon früh waren alle Sitzplätze belegt. Dicht gedrängt an Stehtischen verfolgten viele weitere Gäste die Rede von Bürgermeisterin Katja Liebmann. Zum Ende verkündete sie noch eine Information in eigener Sache.

„Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind.“ Mit diesem Zitat von Herrmann Schmitt-Vockenhausen wies Liebmann zu Beginn darauf hin, dass Bund und Länder zwar Gesetze erlassen und Regelungen treffen können, vor Ort würden diese aber real, und die Gemeinden seien mit dem konfrontiert, was wirklich umsetzbar ist. „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre mein Wunsch für die Zukunft, dass wir Anspruch und Wirklichkeit wieder etwas besser in Einklang bringen sollten“, so Liebmann weiter. Dann nannte sie einige Beispiele aus diesem „Ort der Wirklichkeit“:

Aufnahme Geflüchteter

Derzeit sind 145 geflüchtete Personen in der Gemeinde untergebracht. Im Jahr 2023 wurden 61 Personen neu aufgenommen, wobei auch Abgänge zu verzeichnen sind. Der Neubau in Unterankenreute für zirka 40 Personen soll in diesem Jahr erfolgen und kostet rund 2,6 Millionen Euro. Dazu gibt es Fördermittel vom Land in Höhe von 530.000 Euro.

Energiewende

Im Altdorfer Wald ist einer der größten Windparks in Baden-Württemberg geplant. Die Phase der Projektentwicklung wollen die angrenzenden Gemeinden Baindt, Baienfurt, Bergatreute, Schlier, Vogt, Waldburg und Wolfegg mit einem gemeinsamen Energiedialog begleiten. Dazu wurde eine Dialoggruppe gegründet, bestehend unter anderem aus Bürgermeistern, Gemeinderäten und Bürgern aus den sieben Gemeinden. Eine erste öffentliche Veranstaltung gibt es dazu am 18. Januar in der Gemeindehalle Baienfurt.

In Schlier wurden 2022 zirka 8,6 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht, und die Gemeinde produziert heute selbst 11,2 Millionen Kilowattstunden. Etwa 4,9 Millionen Kilowattstunden kamen 2022 über PV-Dächer und von den Biogasanlagen weitere 6,2 Millionen Kilowattstunden.

Gewerbegebiet

Die Erschließungsarbeiten in Wetzisreute konnten mit insgesamt 5,8 Hektar Gewerbefläche abgeschlossen werden. Bisher wurden sechs Grundstücke mit insgesamt 13.210 Quadratmetern Fläche verkauft. Auch Edeka hat ein Grundstück erworben, das Baugesuch liegt vor.

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen bietet die Gemeinde Betreuungsangebote an den Grundschulen in Schlier für 42 Kinder und in Unterankenreute für 44 Kinder an. Um den Bedarf weiterhin zu decken, gibt es einen Planungswettbewerb zur Erstellung einer Kindertageseinrichtung und Erweiterung der Grundschule Unterankenreute mit Mensa.

Finanzen

Der Finanzhaushalt 2014 zeigt ein Volumen von 17,46 Millionen Euro. Der Stand der Schulden erhöht sich aufgrund von Investitionen von 7,9 Millionen auf 10,9 Millionen. Demgegenüber steht das Anlagevermögen von rund 36,8 Millionen Euro.

Fortschreibung Lärmaktionsplan

Für fünf Bereiche wurden Tempolimits bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt.

Breitbandausbau

Die Gemeinde profitiert von rund vier Millionen Euro Förderung von Seiten des Landes. Der Eigenanteil liegt bei gut einer Million.

Solidarische Gemeinde

Aus den Ergebnissen der Bürgergespräche haben sich zwei Aktionsgruppen gebildet, die derzeit die Themen „Wohnen im Alter“ und „Begegnung/Übersicht bestehender Angebote“ erarbeiten. Ende Januar gibt es eine Bedarfsumfrage zum seniorengerechten Wohnen in Schlier.

Sonstiges

Das Feuerwehrhaus in Wetzisreute wurde in den vergangenen zwei Jahren erweitert. Für den Musikverein Schlier wurde mit dem Umbau des Hausmeisterhauses an der Halle in Wetzisreute ein neues Vereinsheim und Probelokal geschaffen. Die Halle in Wetzisreute wird saniert. Und der Schützenverein Barbarossa Fenken bleibt weiterhin erstklassig.

Dann gab Kaja Liebmann noch eine Information in eigener Sache bekannt. Sie möchte sich in diesem Jahr zur Wiederwahl als Bürgermeisterin stellen. Zusammen mit allen Bürgern wolle sie weiterhin die Zukunft von Schlier gestalten „Denn ich bin davon überzeugt, dass unsere Kraft stark genug ist für den Weg, die Weichen für die Zukunft in Schlier positiv zu stellen.“