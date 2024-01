Die Fahrerin eines Tesla hat am Freitag gegen 8.30 Uhr die L 325 in Fahrtrichtung Wetzisreute befahren. Als ihr auf ihrem Fahrstreifen ein Fahrzeug entgegen kam, wich sie nach rechts aus und fuhr gegen gegen einen Stromverteilungskasten und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zum Verursacher ist nichts bekannt, teilte die Polizei am Sonntag mit.