SV Fenken kann punkten

Einen Sieg und eine Niederlage bescherte das fünfte Wettkampfwochenende in Kronau den Fenkener Schützen in der Luftgewehr-Bundesliga. Zunächst bekamen es der SV mit Diessen am Ammersee zu tun. Die Diessener traten mit dem italienischen Nationalschützen Danilo Dennis Sollazzo und dem amtierenden Europameister Maximilian Ulbrich, zwei absoluten Top-Schützen, auf den ersten beiden Positionen an. Mit Sollazzo bekam es auf Fenkener Seite Veronika Blazickova zu tun, ihrerseits tschechische Nationalschützin. Blazickova brachte es auf hervorragende 398 Ringe, dennoch gewann der Italiener, der mit 400 Ringen das höchstmögliche Ergebnis erzielte. Auch Ulbrich schoss gewohnt stark, konnte mit 399:395 gegen Sophie Petry gewinnen und auch diesen Punkt nach Diessen holen.

In starker Form präsentierte sich Markus Abt auf Fenkens Position drei, der mit 398 Ringen seine beste Wettkampfleistung schaffte. Seine Gegnerin Silvia Rachl zog allerdings gleich, sodass zwischen den beiden später ein Stechen entscheiden musste.

Westermayer springt für Kohler ein

Einen guten Wettkampf lieferte auch Nils Friedmann auf Position vier ab, der mit 393:392 gegen Lisa Marie Höpp endlich den ersten Punkt für Fenken verbuchen konnte. Chancenlos war dagegen die Bad Wurzacherin Catharina Westermayer auf Position fünf, die für die erkrankte Kerstin Kohler eingesprungen war. Nele Grimm gewann gegen sie mit 392:384 - damit ging der dritte Punkt an die Diessener. Da Markus Abt anschließend sein Stechen mit 10:9 gewann, lautete das Endergebnis 3:2 für Diessen.

Tags darauf hieß Fenkens Gegner Saltendorf. Auch die Oberpfälzer hatten mit dem Österreicher Nikolaus Blamauer, der am Vortag 400 schoss, und der ehemaligen Nationalschützin Julia Moser zwei absolute Ausnahmeschützen am Start. Erneut war es Markus Abt, der mit sehr guten 397 Ringen als erster vom Stand ging. Sein Gegner Andreas Preis schoss nur 394, damit ging der erste Punkt nach Fenken.

Auch Petry schoss erneut sehr konzentriert und erzwang mit 397 Ringen ein Stechen gegen Moser. Blazickova hatte zunächst einen schweren Stand gegen Blamauer. Mit 397 schoss sie zwar ein respektables Ergebnis, Blamauer blieb in den ersten drei von vier Zehnerserien aber fehlerfrei. Danach leistete er sich zur allgemeinen Überraschung eine neun und eine acht, so dass er doch noch ins Stechen musste. Friedmann auf Position fünf erlangte mit 395 Ringen erneut ein sehr starkes Ergebnis und gewann gegen Victoria Müller (391) den zweiten Punkt für Fenken. Nun lag es an der wieder genesenen Kerstin Kohler auf Position vier, den entscheidenden Punkt zu holen. Mit einer zehn im letzten Schuss gelang ihr dies. Sie besiegte Helmut Kächele mit 392:391.

Petry gewann anschließend mit dem vierten Stechschuss (10/10/10/10,8) sogar den vierten Einzelpunkt für Fenken, während Blazickova ihr Stechen 9:10 verlor. Damit holte Fenken mit einem 4:1 seinen dritten Saisonsieg und konnte sich vom elften auf den zehnten Tabellenplatz der 1. Bundesliga Süd verbessern.