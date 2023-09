SV Fenken holt zwei Titel bei deutscher Meisterschaft

Gleich zwei Meistertitel haben sich die Schützen des SV Fenken bei den deutschen Meisterschaften auf der Olympia–Schießanlage in München–Hochbrück gesichert. Sowohl Michael Klein mit 573 Ringen im Wettbewerb Kleinkaliber 3–Stellung als auch Frank Fleischmann mit 620 Ringen im KK– Liegend–Wettbewerb sicherten sich jeweils die Goldmedaille in der Herrenklasse 2.

Auch die Mannschaften des SV Fenken waren erfolgreich und gewannen im 3–Stellungswettbewerb mit Tobias Huzel, Michael Klein und Markus Abt, und im Liegendkampf mit Markus Abt, Dominik Boschenrieder und Michael Klein jeweils die Bronzemedaille.

Tobias Huzel gelingt im Finale nicht mehr viel

Die Qualifikation der besten acht für das Finale im 3–Stellungswettbewerb, das nur in der Herrenklasse 1 ausgetragen wird, schaffte in Tobias Huzel ein weiterer Fenkener Schütze. Als Fünfter nach dem Vorkampf gelang ihm im Finale allerdings nicht mehr viel, am Ende ging er etwas enttäuscht als Achter vom Stand.