Schlier

Spatenstich in Wetzisreute für eine Agri–Photovoltaikanlage

Schlier / Lesedauer: 1 min

In Wetzisreute soll eine Agri-Photovoltaikanlage entstehen. (Foto: Andreas Knoch )

Symbolischer Spatenstich: In Wetzisreute in der Gemeinde Schlier ist am Freitag der offizielle Baustart einer großen Agri–Photovoltaikanlage gefeiert worden.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 17:17 Von: Andreas Knoch