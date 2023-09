Die Polizei warnt Tierhalter vor Giftködern, die rund um den Dorfplatzweiher in Schlier ausgelegt wurden. Am Dienstag zur Mittagszeit wurde ein entsprechender Fund gemeldet, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Ein Hund habe davon gefressen und sei so stark erkrankt, dass er von einem Tierarzt behandelt werden musste.

Bei einer Kontrolle wurden rund um den Dorfplatzweiher etwa ein Dutzend Fleischbrocken gefunden, die mit einem bläulichen Granulat durchsetzt waren. Es könnte sich dabei um Rattengift handeln, teilt die Polizei mit.

Es könnten noch Giftköder im Gelände liegen

Tierhalter sollten im genannten Bereich sorgfältig darauf achten, dass ihre Vierbeiner keine unbekannte Gegenstände fressen. Denn die Polizei kann nicht ausschließen, dass noch weitere Köder ausliegen, die bisher nicht gefunden wurden, obwohl das Areal abgesucht wurde, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Bürger könnten wichtige Hinweise liefern

Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise von Bürgern könnten eine wichtige Hilfe bei der Ermittlung von Tatverdächtigen sein, sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog. Zum Beispiel Anwohner, die jemanden gesehen haben, der etwas auf den Boden gelegt hat. Oder Hundebesitzer, deren Tiere erkrankt sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0751/803‐0 entgegen.

In Weingarten wurde Wurst mit Glasscherben gefunden

Ob es einen Zusammenhang mit den präparierten Ködern gibt, die vor knapp einer Woche in Weingarten gefunden wurden, könne man derzeit nicht beantworten, so der Polizeisprecher. Dort hatte eine Hundehalterin am Mittwoch im Bereich Lazarettstraße einen zunächst als „Giftköder“ bezeichneten Gegenstand gefunden. Bei den Ermittlungen kam dann aber heraus, dass es sich wohl um eine dicke Scheibe Wurst gehandelt hatte, die mit Glasscherben präpariert worden war.