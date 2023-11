Nach Autounfall auf dem Dach weitergerutscht

Verhältnismäßig glimpflich ist laut Polizeibericht ein Verkehrsunfall ausgegangen, bei dem ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer am Sonntag gegen 13.30 Uhr rund 50 Meter auf dem Dach weiter geschlittert ist. Der 21-Jährige kam ersten Erkenntnissen zufolge auf der L 326 zwischen dem Kreisverkehr an der Kalksteige und Unterankenreute von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Peugeot in der angrenzenden Wiese überschlug und schließlich auf dem Dach weiter rutschte.

Der 21-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Wagen befreien. An dem Peugeot entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, an der Wiese ein Schaden von etwa 3000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Peugeot.