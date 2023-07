Klimaaktivisten kritisieren Schlierer PV–Anlagen–Betreiber

Der Sabotage–Akt gegen eine geplante Photovoltaikanlage in Schlier schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt haben sich Unterstützer der Baumbesetzer im Altdorfer Wald zu Wort gemeldet. Sie sagen, sie hätten den beiden Betreibern der geplanten PV–Anlage Hilfe, auch in finanzieller Hinsicht, angeboten. Diese Angebote seien aber alle abgelehnt worden. Doch der Betreiber will keine solche Angebote erhalten haben.

Anfang Juli hatte ein Gruppe junger Leute auf der Baustelle der geplanten Agri–PV–Anlage im neuen Gewerbegebiet in Wetzisreute Messpfosten ausgerissen und Fäkalien verschüttet. Sie wollten damit gegen Flächenfraß protestieren. Eigentlich sollte ihre Aktion eine benachbarte Supermarkt–Baustelle treffen. Die ortsunkundigen Aktivisten entschuldigten sich daraufhin bei den Betreibern der geplanten PV–Anlage, da sie Photovoltaik eigentlich unterstützenswert fänden, und kündigten an, den Schaden beheben zu wollen.

Schaden im vierstelligen Euro–Bereich

Zwar habe es ein anonymes Telefonat mit einer jungen Aktivistin gegeben, diese hätte aber mitgeteilt, dass die Gruppe für den finanziellen Schaden auf der Baustelle nicht aufkommen könne, wie Severin Batzill, einer der beiden Betreiber der PV–Anlage, im Gespräch mit der SZ sagte. Seinen Angaben zufolge entstand durch die Sabotage–Aktion Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro–Betrags.

Wir haben den Betreibern angeboten, uns die Rechnung mit den Mehrkosten zu schicken, haben aber nie etwas bekommen. Martin Lang

Dieser Betrag berechnet sich laut seinem Bruder und Mitbetreiber Merlin Batzill sowohl aus den Kosten für die erneute Ausmessung als auch für die neuen Messpfosten und der weiteren Arbeitszeit. „Man kann die Pfosten nicht einfach so in den Boden stecken, und außerdem will ich den Monteuren nicht zumuten, Holzpfosten in die Hand zu nehmen, die sich nicht desinfizieren lassen“, sagt Merlin Batzill.

Besetzer: Angebot wurde unterbreitet

Jetzt haben sich Unterstützer der Baumbesetzer im Altdorfer Wald zu Wort gemeldet. Die vierköpfige Gruppe junger Leute, die den Sabotage–Akt auf der Baustelle in Wetzisreute begangen hat, war dort zuvor eine Woche zu Besuch gewesen und hatte mit den Baumbesetzern um Samuel Bosch im Camp gelebt. Unmittelbar nach der Zerstörung auf der Baustelle war die Gruppe wieder abgereist.

Ich erwarte eine ordentliche Kontaktaufnahme mit Name und Vorname. Das kann per Mail oder auch per Telefon passieren, und dann kann man sich auch treffen. Merlin Batzill

Man fühle sich deshalb in der Verantwortung, sagt Martin Lang, einer der Unterstützer der Baumbesetzer, im Gespräch mit der SZ. „Wir wollten die Gruppe dazu bewegen, zurückzukommen, aber das haben die vier jungen Leute nicht gemacht“, sagt er. Baumbesetzer und Unterstützer hätten dann Kontakt zu Merlin Batzill, einem der beiden Betreiber der geplanten PV–Anlage aufgenommen. „Wir haben unmittelbar nach der Aktion die Messpfosten wieder eingesetzt und die Fäkalien beseitigt“, so Martin Lang. Dann habe man weitere Hilfe angeboten, auch in finanzieller Hinsicht. „Wir haben den Betreibern angeboten, uns die Rechnung mit den Mehrkosten zu schicken, haben aber nie etwas bekommen.“

Batzill: Keine seriösen Angebote

Auch wenn das Thema Flächenfraß problematisch sei, fänden Baumbesetzer und Unterstützer die Aktion der Besucher–Gruppe „grenzwertig“, sagt Martin Lang. Weil auf ihre Hilfsangebote keine Reaktion kam, hätten sie nun den Eindruck, dass alles über einen Kamm geschert werde und seien enttäuscht.

Ein solches finanzielles Angebot, wie Lang es beschrieben hat, sei ihm jedenfalls nicht unterbreitet worden, sagt Merlin Batzill. „Mir ist kein seriöses Angebot und keine seriöse Kontaktaufnahme bekannt“, sagt er. Man habe ihn mit unterdrückter Rufnummer angerufen oder per Pseudonym angeschrieben. „So etwas nehme ich nicht ernst. Ich erwarte eine ordentliche Kontaktaufnahme mit Name und Vorname. Das kann per Mail oder auch per Telefon passieren, und dann kann man sich auch treffen“, so Batzill. Auch anonym habe man ihm aber kein Geld gegen Vorlage einer Rechnung angeboten.