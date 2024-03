Die Bewohner der Gemeinde Schlier sind am Sonntag, 13. Oktober, aufgerufen, ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister zu wählen. Diesen Wahltermin beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag.

Die amtierende Bürgermeisterin, Katja Liebmann, deren erste Amtszeit im Dezember 2024 endet, wird erneut für das Amt kandidieren, wie sie der Redaktion sagte. Katja Liebmann leitet die Geschicke der Gemeinde seit Dezember 2016.