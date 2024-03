Die Bewohner der Gemeinde Schlier sind am Sonntag, 13. Oktober, aufgerufen, ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister zu wählen. Diesen Wahltermin beschloss der Gemeinderat am vergangenen Dienstag. Die amtierende Bürgermeisterin, Katja Liebmann, deren erste Amtszeit im Dezember 2024 endet, wird erneut für das Amt kandidieren.

Katja Liebmann leitet die Geschicke der Gemeinde seit Dezember 2016. „In den vergangenen acht Jahren haben wir ein paar innovative Projekte angestoßen“, sagt Liebmann auf Nachfrage der Redaktion. „Wir haben viel in die Infrastruktur investiert.“ Gemeint sind Projekte wie das klimaneutrale Neubaugebiet „Am Bergle“ mit kalter Nahwärme in Unterankenreute und das nachhaltige Gewerbegebiet „Wetzisreute-Ost“, das zusammen mit der Bodenseestiftung auf den Weg gebracht wurde.

Aufgrund dieser Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz sei die wirtschaftliche Lage der Gemeinde derzeit angespannt, sagt die Bürgermeisterin. Für eine mögliche zweite Amtszeit gelte es daher, „ein bisschen kleinere Brötchen zu backen“, so Liebmann. Außerdem sei es ihr Ziel - sollte sie erneut gewählt werden -, den Zusammenhalt in der Gemeinde weiter zu stärken.