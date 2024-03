Eigentlich sollte am 16. März der Schlierer Kleiderbasar stattfinden. Doch die Organisatoren rund um Astrid Moosmann konnten für diesen Tag nicht genügend Helfer finden. Und so musste der Termin abgesagt werden. „Wir waren über das fehlende Engagement wirklich entsetzt und traurig“, sagt Astrid Moosmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Kleiderbörsen sind besonders bei Eltern von kleinen Kindern sehr beliebt, weil ihre Sprösslinge schnell aus ihren Sachen herauswachsen und dadurch neue Kleidung gebraucht wird. Die Basare sind daher regelmäßig gut besucht.

Aufruf gestartet

Bereits im Januar startete das Team um Moosmann einen Aufruf, auch in der Hoffnung, gerade Eltern zu erreichen, die bereits vergangene Basare unterstützt hatten. „Natürlich wird niemand dazu gezwungen“, so Moosmann, doch von den ehemals 35 Helfern sei nur noch ein Bruchteil daran interessiert, sich am Verkauf von Gebrauchtkleidung zu beteiligen.

Das waren für dieses Frühjahr einfach zu wenige, um die Börse stemmen zu können, sagte Moosmann.

In ihren Augen wäre es „einfach schade, wenn die Kleiderbörse in Vergessenheit gerate, besonders in Zeiten von Upcycling“.

Upcycling - was ist das? Beim Upcycling erhalten bereits ausgediente Gegenstände einen weiteren Lebenszyklus, was nicht nur Ressourcen einspart, sondern auch die Umwelt schützt. So können beispielsweise aus zerbrochenen Schüsseln dekorative Blumentöpfe werden oder aus alten Holzpaletten Möbelstücke. Doch auch Kleidung lässt sich upcyceln. Mit wenigen Handgriffen wird aus einer alten Hose eine Tasche oder aus mehreren Pullovern eine Decke.

In Social Media aktiv

Doch auch andere Kleiderbörsen kämpfen mit einem Rückgang von freiwilligen Helfern. So auch die Kleiderbörse Vogt. Gerade nach der Coronapandemie habe sich gezeigt, „dass es schwieriger wird, Helfer für die Durchführung eines Basars zu gewinnen“, so Julia Martin von der Vogter Kinderkleiderbörse.

Daher seien sie mittlerweile verstärkt auf sozialen Plattformen wie Instagram und Facebook aktiv, um auch auswärtige Helfer zu erreichen. Zusätzlich nutzt die Vogter Kleiderbörse ein Programm, das es ihnen ermöglicht, den Verkauf, die Warenauszeichnung und die Abrechnungen zu digitalisieren. Damit komme die Börse mit weniger Helfern aus und könne so dem Rückgang an Freiwilligen vorerst entgegenwirken, so Martin.

Doch neben der Digitalisierung sei auch die Präsenz in Kindergärten und Schulen äußerst wichtig, so Julia Martin. Dort habe die Vogter Kleiderbörse mit Infobriefen und Helferaufrufen versucht, das potenzielle „Helferklientel direkt anzusprechen“. Auch Astrid Moosmann bestätigt, wie wichtig der direkte Kontakt zu den Freiwilligen ist und hofft, beim Schlierer Bürgergespräch im April erneut Eltern für den nächsten Schlierer Kleiderbasar im Herbst gewinnen zu können.