Fenkens Schützen verpatzen den Saisonstart

Mit zwei Niederlagen sind die Luftgewehrschützen des SV Fenken in Fürth in die neue Bundesligasaison gestartet. Von Nervosität geprägt war der erste Saisonwettkampf der Fenkener gegen Coburg, der mit 1:4 verloren ging. Vom Ergebnis her noch klarer war der Wettkampf gegen die Gastgeber.

Sophie Petry auf Position 1 gelangen laut Mitteilung für ihre Verhältnisse nur magere 392 Ringe, sie unterlag Jiri Privatsky (399) klar. Franziska Stark erzielte zwar gute 396 Ringe, sie verlor aber gegen Maximilian Dallinger, der fehlerfrei 400 von 400 möglichen Ringen schoss. Markus Abt gelang nicht viel, mit 388 Ringen schoss er weit unter seinen Möglichkeiten und verlor gegen David Koenders (397). An Position 4 verlor Fenkens Tobias Huzel (391) nur ganz knapp gegen Sabrina Hößl (393). Einen guten Wettkampf schoss Zugang Nils Friedmann, der nach 395 Ringen im Stechen gegen Jürgen Wallowsky gewann und Fenkens Ehrenpunkt holte.

Wesentlich stabiler präsentierten sich die Fenkener gegen Fürth, jedoch war dieses Mal jede Menge Pech mit im Spiel: Petry (397) verlor mit einem Ring gegen Dominik Fischer, genauso wie Stark (394) gegen Franziska Straßer (395). Abt steigerte sich auf 392 Ringe, verlor aber auch gegen Sandro Schrüfer (397). Spannend machte es Huzel, der bis zum letzten Schuss führte, aber nach einer schwachen 96er-Serie und 391 Ringen gegen Maximilian Wolf ins Stechen musste. Dieses verlor der Fenkener im vierten Stechschuss. Friedmann schoss zwar wieder stark und kam auf 397 Ringe, doch auch sein Fürther Gegner Klavdija Jerovsek hatte einen Ring mehr getroffen. So gab es ein ernüchterndes 0:5 für den SV Fenken.