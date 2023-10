Fenkens Schützen feiern den ersten Saisonsieg

Den ersten Saisonsieg haben sich die Luftgewehrschützen des SV Fenken in der 1. Bundesliga gesichert. Am zweiten Wettkampfwochenende in Dießen am Ammersee gewannen die Fenkener knapp gegen Niederlauterbach, gegen den Tabellenführer Vöhringen verloren sie.

Fenkens Nils Friedmann, der nach seinen starken Leistungen in den beiden ersten Wettkämpfen von Position 5 auf 1 gesprungen war, tat sich gegen Niederlauterbach schwer. Er konnte laut Mitteilung seine Anspannung nicht ablegen und verlor gegen den italienischen Nationalschützen Simon Weihtaler (390:398). Einen starken Wettkampf schoss Franziska Stark auf Position zwei. Mit 396:395 bezwang die Schweizerin knapp Sara Lechner. Tobias Huzel auf Position 4 konnte erneut nicht an seine Topleistungen der vergangenen Saison anknüpfen und verlor gegen Anna Hölzlwimmer (390:395). Ein klarer Aufwärtstrend war bei Markus Abt auf Position 5 zu erkennen, der nach einem verkorksten Saisonstart wesentlich souveräner schoss und gegen Maria-Theresia Osterauer gewann (393:390). Beim Stand von 2:2 kam es auf das Duell zwischen Fenkens Sophie Petry und Melanie Plank an. Petry schoss zuerst mit 392 Ringen aus. Plank zeigte Nerven und kam nur auf 390 Ringe ‐ damit hatte Fenken 3:2 gewonnen.

Gegen den starken Spitzenreiter Vöhringen Friedmann fand erneut nicht in seinen Wettkampf und verlor auch gegen den Tschechen Frantisek Smetana (390:395). Stark hatte laut Mitteilung von einem persönlichen Schicksalsschlag erfahren und war gegen die fehlerfreie Anita Mangold von der Rolle (391:400). Sehr unglücklich für Fenken verliefen die anderen Begegnungen: Alle drei Partien standen bis zur letzten der vier Zehnerserien unentschieden, teilweise lagen alle Fenkener Schützen knapp vorne. Doch Sophie-Petry (393:394 gegen Alisa Zirfaß), Markus Abt (394:395 gegen Antonia Back) und Kerstin Kohler (392:393) verloren aber mit einem Ring Unterschied. Anfang November muss Fenken zu den nächsten beiden Auswärtskämpfen ins fränkische Saltendorf. Am 18. November steht der Heimkampf gegen München an.