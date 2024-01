Fenkens Schützen bleiben ein weiteres Mal erstklassig

Die Schützen des SV Fenken dürfen auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga Süd im Luftgewehr antreten. Durch einen Sieg am sechsten und letzten Wettkampftag gegen Petersaurach schaffte der SVF den Klassenerhalt und muss nicht wie in der vergangenen Saison in die Relegation. Trotz eines überragenden Auftritts von Markus Abt hatten die Fenkener die erste Begegnung gegen den direkten Konkurrenten Prittlbach verloren.

Auch für den ersten Gegner ging es noch um alles

Mindestens ein Sieg aus den letzten beiden Wettkämpfen beim Gastgeber Prittlbach bei Dachau musste für den SV Fenken her, um nicht wie in der vergangenen Saison in die Abstiegsrelegation zu müssen. Aber auch die bayerischen Gastgeber mussten unbedingt punkten, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Die Voraussetzungen waren also klar - der Start der Gäste aus Schlier dagegen weniger gut: Der australische Nationalschütze Dane Sampson auf Fenkens Position eins hatte keinen guten Start erwischt. Er fand laut Mitteilung auch während des gesamten Wettkampfs nicht zu seiner gewohnt zuverlässigen Stärke und musste mit 393:398 Ringen seinen Punkt an seinen Gegner, den Österreicher Martin Strempfl, abgeben. Auch Sophie Sauter (ehemals Petry) konnte nicht an ihre starken Ergebnisse der vergangenen Wettkämpfe anknüpfen und verlor auf Position zwei ihr Match gegen Isabella Straub mit 394:396 Ringen.

Drei Ringe mehr bringen Prittlbach den Sieg

Einen glänzenden Wettkampf schoss dagegen Markus Abt auf Position drei. Der Fenkener untermauerte seine momentan absolute Topform und holte mit überragenden 399 von 400 möglichen Ringen gegen Iris Buchmayer (391) den ersten Punkt für Fenken. Ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich auf Position fünf bei der Begegnung zwischen Fenkens Tobias Huzel und Sebastian Franz. Franz hatte am Ende 389 Ringe vorzuweisen, Huzel erzielte mit 390 einen Ring mehr und gewann damit den zweiten Punkt für Fenken. Die Entscheidung in diesem ersten Duell fiel auf Position vier, wo es Kerstin Kohler vom SV Fenken mit Florian Beer zu tun hatte. Beer hatte gute 395 Ringe vorzuweisen, die Fenkenerin kam auf 392 - somit ging der dritte Punkt und damit der Sieg an Gastgeber Prittlbach. Fenken belegte nach dieser Niederlage immer noch Platz elf und stand damit in der Bundesligatabelle auf dem Relegationsplatz.

Nun musste im letzten Wettkampf der Saison unbedingt ein Sieg gegen Petersaurach her, um den Klassenerhalt ohne Relegation zu schaffen. Sampson schoss mit 97 Ringen in der ersten Serie erneut schlecht an, ließ aber mit zwei Hunderter-Serien Hoffnung aufkommen, nachdem sein Gegner, der Österreicher Michael Höllwarth, ebenfalls bereits drei Neuner auf dem Konto hatte. Beim Gleichstand schoss Höllwarth aber besser aus, Sampson unterlag mit 395:397 Ringen.

Klarer Sieg im finalen Duell

Stark schoss Sophie Sauter, die es auf 397 Ringe brachte und gegen Vanessa Gleißner (396) die Nase vorn hatte. Abt schoss ebenfalls wieder stark und holte den zweiten Punkt für Fenken (395:392). Nils Friedmann, der anstelle von Huzel auf Position vier zum Einsatz kam, hatte mit 391:398 Ringen gegen einen überragend schießenden Justus Ott klar das Nachsehen. Beim Stand von 2:2 fiel die Entscheidung erneut bei Kerstin Kohler, dieses Mal auf Position fünf. Kohler schoss konzentriert und behauptete sich klar mit 391:384 Ringen gegen Sarah Morgott. Durch den 3:2-Sieg verbesserte sich Fenken vom elften auf den neunten Platz und schaffte damit das Anfang der Saison gesetzte Ziel Klassenerhalt.