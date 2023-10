Fenken startet in seine zweite Bundesliga-Saison

Für die Schützen des SV Fenken beginnt am Wochenende in Fürth die neue Saison in der Luftgewehr-Bundesliga. Nachdem in der vergangenen Saison buchstäblich mit dem letzten Schuss gegen München gewonnen und damit die am Ende erfolgreich bestandene Relegation erzwungen wurde, ist dies die zweite Saison für das Fenkener Team im Luftgewehr-Oberhaus.

Am Samstag steht der Saisonauftakt gegen Coburg an, bevor am Sonntag Gastgeber Fürth der Gegner sein wird. Der Heimkampf für Fenken ist am 18. November in der Turn- und Festhalle Wetzisreute. Dabei trifft das Team dann auf die Schützen des Bund München, die mit Sicherheit auf Revanche aus sein werden. Ziel für Fenken ist auch in dieser Saison laut Mitteilung wieder der Klassenerhalt. Neu im Team des SV Fenken sind die 20-jährige tschechische Junioren-Nationalschützin Veronika Blazickova und der ebenfalls 20-jährige Nils Friedmann, der in der vergangenen Saison für den Zweitligisten Heitersheim am Start war.