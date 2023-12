Kopfschütteln, Entsetzen oder ein mildes Lächeln, das waren die Reaktionen, als Artur Koos aus Fenken bei Schlier erzählt hat, dass er seine sichere Anstellung als Ingenieur an den Nagel hängt, um seine volle Arbeitskraft als Influencer einzusetzen. Das war vor gut einem Jahr. Seine Entscheidung sollte ihn belohnen. Das zeigt sich heute. Das Geschäft läuft, und es läuft so gut, dass er sogar Personal einstellen will.

Weil wir ständig neue Ideen haben, haben wir theoretisch Potenzial für fünf Mitarbeiter, sagt der 32-Jährige.

Doch ganz ohne Konzept hat er seinen Job nicht aufgegeben. Das wäre fahrlässig gewesen. Zusammen mit seiner Frau Nadja (29) betreibt er den Blog „Dailyfamilystories“, auf dem sie einfachr und kreative Rezepte zum schnellen Nachkochen oder Nachbacken posten. Auf Youtube haben sie 3110 Abonnenten, auf Instagram mehr als 60.000 Follower und auf Tiktok 76.400 Follower. Der Zeitpunkt, als die Eltern von drei Kindern den Schritt in die komplette Selbstständigkeit als Influencer wagten, war gut gewählt. Sie hatten schon eine Basis an Followern und Kooperationen. Damals sagten sie, seien sie an einen Punkt gekommen, als sie gemerkt hätten, dass sie sich voll und ganz auf das Inflencertum konzentrieren müssten - einerseits der Arbeit wegen, andererseits auch, um das Potenzial auszuschöpfen.

„Wir arbeiten über unsere Grenzen hinaus“

Innerhalb eines Jahres haben sie auf Instagram mehr als 13.000 Follower hinzugewonnen. Je größer die Reichweite von Influencern ist, desto wertvoller ist ihr Produkt. Vereinfacht gesagt, erzählen Influencer Geschichten und machen Werbung für bestimmte Produkte, die zu ihrem Thema passen. Bei Artur und Nadja Koos’ „Dailyfamilystories“ sind das Produkte rund um die Themen Haushalt und Familienleben.

Aber wie kommt man einen Punkt, an dem man Personal einstellen kann? Das Geschäft muss verlässlich sein, gut laufen und es muss viel Arbeit da sein. Und viel Arbeit haben die beiden. „Wir arbeiten schon eine ganze Weile über unsere Grenzen hinaus“, berichtet Nadja Koos. So arbeiteten die beiden auch am Wochenende. Und wenn sie es doch nicht taten, dann fehlte Material. „Wir müssen die ganze Zeit performen, und die Plattformen lassen es dich spüren, wenn du nicht lieferst“, sagt Artur Koos. Mit weiterer Arbeitskraft wären dann freie Wochenenden möglich und man könnte auch Material vorproduzieren, damit immer wieder neue Inhalte ausgespielt werden können.

Der Schritt in Richtung Arbeitgeber

Seit etwa einem Jahr bietet Artur Koos auch Beratung in Sachen Social Media für Unternehmen an. „Das hat sich über Mundpropaganda schnell herumgesprochen“, erzählt er. Auch das frisst Zeit. Die Argumente, Mitarbeiter einzustellen seien deswegen relativ schnell gefunden gewesen. Deswegen haben sie sich überlegt, Aufgaben wie etwa den Schnitt und die Bearbeitung von Videos auszulagern. Sie glauben, dass sie mit Unterstützung weiterkommen. Aber für das Ehepaar bedeutet der Schritt, Arbeitgeber zu werden, auch eine neue Verantwortung und eine neue Herausforderung. „Wir haben auch vor, dass wir irgendwann nachhaltig Arbeitsplätze anbieten können“, sagt Artur Koos. Ihm schwebt nämlich schon seit Längerem ein Onlineshop vor, der hier in der Region betrieben werden könnte.

4000 Stunden lang geschaute Videos auf Youtube

Zudem will sich das Ehepaar künftig auf seinen Youtube-Auftritt konzentrieren. Im Social-Media-Bereich seien die Youtube-Abonennten die harte Währung und zähle auch mehr als Instagram-Follower oder gar Tiktok-Follower. Inzwischen haben sie es mit ihrem Blog auf Youtube in das Youtube-Partner-Programm geschafft. „Weltweit sind das nur ein Prozent, die es überhaupt in das Programm schaffen“, sagt Koos stolz. Wer in diesem Programm ist, wird bei der Suche auf der Videoplattform unter den ersten Rängen angezeigt.

Artur Koos erklärt: Um in das Programm zu kommen, müssen die Produzenten auf eine Watchtime von 4000 Stunden kommen. Das bedeutet, dass die Inhalte auf ihrem Kanal mindestens 4000 Stunden lang geschaut werden müssen. „Bei siebenminütigen Videos ist das schon eine ganze Menge“, so Koos.

Allerdings sind diese längeren Youtube-Videos auch deutlich aufwendiger zu produzieren als etwa schnelle Instagram- oder Tiktok-Videos. Ein weiterer Grund für die Influencer, Personal einzustellen.