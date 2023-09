Baden im Rößlerweiher wieder unbedenklich

Es hat ordentlich abgekühlt, aber wer in den kommenden Tagen wieder baden will, kann dies auch wieder ohne Sorgen im Rößlerweiher in der Gemeinde Schlier tun. Das gab das Landratsamt Ravensburg in einer Pressemitteilung bekannt. In den vergangenen Wochen ist in dem Gewässer sowie im Neuravensburger Weiher und dem Moorbad in Herlazhofen die gefährliche Blaualge nachgewiesen worden, die durch sogenannte Cyanobakterien hervorgerufen werden. Auch dort ist das Baden wieder möglich. Dennoch bittet das Gesundheitsamt, die vor Ort aushängenden Warnhinweise zu beachten.

Ursachen für eine giftige Algenblüte sind eine hohe Wassertemperatur und viel Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft. Zudem sind langsam fließende Gewässer und ruhige Seen besonders anfällig. Wird das mit Cyanobakterien belastete Wasser verschluckt, kann sich die Wirkung des Gifts verstärken. Anzeichen dafür sind beispielsweise Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln.

Gesundheitsamt überwacht Badeseen

„Das Gesundheitsamt des Landkreises Ravensburg überwacht in der jährlichen Badesaison vom 1. Juni bis 15. September in regelmäßigen Abständen die 36 EU–Badestellen im Landkreis“, heißt es in der Pressemitteilung. Erst im August vor einem Jahr hat es am Rößlerweiher auch ein Problem mit der Blaualge gegeben. Im September 2022 waren die Wasserproben wieder in Ordnung.

Aktuell warnt das Landratsamt Ravensburg noch vor einem Sprung in den Metzisweiler Weiher in der Nähe von Wolfegg. Dort seien in der turnusmäßigen Untersuchung Kolibakterien und Enterokokken festgestellt worden. Derzeit gilt dort ein temporäres Badeverbot. Eine Infektion mit Kolibakterien kann unter anderem schlimme Durchfallerkrankungen hervorrufen. Das Problem mit Kolibakterien und Enterokokken ist in den vergangenen Jahren häufiger beim Holzmühleweiher in Vogt aufgetreten. Die Wasserqualität ist von den Behörden aber inzwischen wieder mit „gut“ eingestuft.

badegewaesserkarte.landbw.de/