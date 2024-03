Angeblicher Straßenbauarbeiter erbeutet Schmuck und Bargeld

Der dreisten Masche eines Haustürbetrügers ist am Donnerstag um die Mittagszeit eine Seniorin aufgesessen. Das teilt die Polizei mit. Ein angeblicher Straßenbauarbeiter klingelte an einem Haus im Schlierer Tödiweg. Er teilte der Bewohnerin mit, dass auf Grund von Straßenarbeiten Wasser in den Keller des Gebäudes eindringen könnte. Zur Überprüfung sämtlicher Wasserleitungen führte die Dame den Mann durch das gesamte Gebäude. Da keine Schäden festgestellt werden konnten, verabschiedete er sich schnell wieder. Im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Der etwa 25 Jahre alte Dieb hatte kurzes, braunes Haar und soll makelloses deutsch gesprochen haben. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke. Zeugen und weitere Geschädigte, die ebenfalls einen Besuch des Mannes erhalten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751/8033333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.